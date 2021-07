Governo federal acende alerta com desdobramentos da crise energética

Monitoramento feito pelo governo federal detectou que a relação entre inflação, crise elétrica e retomada da atividade, mesmo no cenário otimista desenhado pelo Ministério da Economia, tem potencial para causar efeitos colaterais negativos.

A recuperação da atividade pressiona o setor elétrico e a inflação. Ao mesmo tempo, a crise hídrica impacta os preços com reajustes de tarifas de energia e cria travas para o crescimento, o que é chamado de "ciclo perverso" pela equipe do ministro Paulo Guedes (Economia). A pasta acompanha o balanço entre esses fatores para avaliar possíveis consequências econômicas.

Acompanhamento interno aponta que uma retomada mais intensa da indústria deve tensionar ainda mais o sistema elétrico e ampliar a pressão sobre o custo da eletricidade. Em cenário otimista, a retomada mais forte se daria em serviços, que demandam menos energia. O setor foi fortemente prejudicado pela pandemia de Covid-19 e ainda não iniciou uma recuperação consistente.

Nesse caso, porém, a inflação de serviços, que ainda está baixa, tende a subir com força. Em maio, o setor registrou queda (deflação) de 0,15% nos preços. No acumulado em 12 meses, o índice ficou em 1,75% até maio.

A equipe econômica não vê cenário de apagão e afirma que o sistema elétrico brasileiro tem capacidade de passar este ano sem maior trauma. Técnicos reconhecem, no entanto, que a conta da crise será salgada e pode atrapalhar a retomada da atividade. Nos 12 meses até maio, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), alcançou 8,06%.

Neste ano, a meta estabelecida para a inflação é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O limite máximo, portanto, é de 5,25% no encerramento de 2021.

Membros do Ministério da Economia afirmam que a pressão inflacionária causada pela crise hídrica já está colocada e deve se intensificar. Por se tratar de um choque causado pela maior seca em décadas, a avaliação é que não será possível reverter essa elevação de custos a curto prazo.

Mas as projeções da pasta ainda preveem que a inflação ficará dentro dos limites neste ano. A avaliação é que o índice deve atingir o pico em julho, para um patamar próximo a 8,5% no período de 12 meses. A partir de agosto, recuaria gradativamente até encerrar o ano em 5,1%, abaixo do teto da meta. Mais pessimista, o BC (Banco Central) já prevê estouro do teto em 2021, com 5,8%, 0,55 ponto percentual acima do teto. A simulação da autarquia projeta que a inflação alcance 8,5% no acumulado de 12 meses em agosto e caia progressivamente até dezembro.

O Ministério da Economia considera três fatores para apostar na melhora. O primeiro pressupõe que a valorização recente do real terá impacto favorável sobre a inflação. Isso porque uma série de produtos consumidos em grande escala no País são precificados em dólar, como carne, açúcar, café e óleo de soja, além de combustíveis. O dólar mais baixo também barateia o que o Brasil importa, como componentes eletrônicos.

O segundo fator que colabora para acomodar a inflação, na análise da pasta, é a expectativa de mercado. A percepção é que a manutenção do compromisso fiscal do governo e a confiança no BC, agora com autonomia formal, tende a colocar as estimativas para a inflação dentro dos limites da meta.

Por fim, a equipe econômica conta com uma ajuda do efeito de comparação. Como o segundo semestre de 2020 teve inflação muito alta, o IPCA acumulado em 12 meses segue elevado por reflexo do ano passado. Nos próximos meses, essa distorção deve se dissipar.