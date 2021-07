Rio Grande do Sul lidera oferta de serviços públicos digitais no Brasil

A impulsão do governo brasileiro à transformação digital dos demais entes federados já apresenta resultados positivos. Em razão do avanço da pauta de governo digital no País, houve aumento da nota média geral na oferta de serviços públicos digitais, com destaque para estados das regiões Norte e Sul. É o que demonstra a edição de 2021 do Índice de ‘Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital’, desenvolvido em âmbito nacional pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC).

O relatório mensura a oferta de serviços digitais pelas 27 Unidades Federativas (UFs) e foi apresentado nesta sexta-feira (2) durante a 153ª Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP-TIC, em Brasília. Ao todo, 25 UFs melhoraram na pontuação geral das dimensões avaliadas, em comparação à edição do ano anterior. Os principais destaques na oferta atual de serviços públicos digitais são: Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Os maiores avanços de um ano para o outro: Amazonas, Acre e Mato Grosso.

O Rio Grande do Sul assumiu a liderança desta edição com 91 pontos totais, seguido da Bahia (com 87,25) e Paraná (com 86,25). O Distrito Federal, por enviar os resultados após o prazo, não foi considerado para o relatório.

Os dados obtidos no relatório permitem concluir que a agenda digital foi acelerada para aperfeiçoar as capacidades, ofertas e regulamentações, conforme o estudo. “O índice mostra como os governos estão capazes ou sensíveis à agenda digital, além de ser um instrumento para sensibilizar e apoiar os estados que possuem uma capacidade digital menor”, ressalta Lutiano Silva, presidente do Conselho da ABEP-TIC e um dos responsáveis pelo estudo. “Os governos podem buscar referências de outro estado e tentar entender o caminho percorrido pelos líderes do índice.”

A pontuação média nacional no índice, mensurada a partir da média de cada região do país, registrou variação positiva de 9,7 pontos, em comparação com a do ano passado. Essa variação foi impulsionada especialmente pelo aumento das pontuações nas regiões Norte e Sul, que cresceram 16 e 12,17 pontos, respectivamente.

Conforme o presidente da ABEP-TIC, Tasso Lugon, o avanço tecnológico tem sido o principal aliado na entrega de soluções e serviços públicos eficientes. “O índice ajuda a identificar as ações que impactam os cidadãos. O desafio de levar bons serviços com a utilização de recursos de forma eficiente e que impactam a vida das pessoas continua sendo nossa real motivação”, afirma.

Já o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, destaca que o governo do futuro é digital e integrado. “Enquanto responsável pela transformação digital do governo federal, que atingiu a marca de 3 mil serviços públicos totalmente digitais, o nosso time na Secretaria de Governo Digital se dedica à impulsão junto aos estados e municípios de todo o país. Por isso, o gov.br é também uma grande rede de compartilhamento de plataformas e de atalhos para que os demais entes federados acompanhem esse movimento”.