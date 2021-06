FCDL-RS projeta aumento das vendas do varejo no segundo semestre

Um segundo semestre com melhores resultados para o varejo gaúcho é o que projeta a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS). De acordo com a entidade, o cenário atual já demonstra um gradual avanço na aquisição de produtos pela população, incrementado por fatores como a nova rodada do auxílio emergencial federal, o aumento da circulação de consumidores e o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.

De acordo com o presidente da entidade, Vitor Augusto Koch, os indicadores mais recentes do IBGE confirmam a recuperação do setor, o que dá margem para estimar um crescimento do consumo, ao final de 2021, entre 4% e 4,2% na comparação com 2020. Segundo ele, é um percentual considerável diante das dificuldades que enfrentam os comerciantes gaúchos, em função das medidas restritivas da pandemia.

A chegada do inverno, ampliação da imunização e proximidade das datas comemorativas do segundo semestre também devem colaborar para aumento do fluxo de compras no período.