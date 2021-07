Magazine Luiza abre 50 lojas no Rio de Janeiro

Marcando o retorno da varejista ao estado do Rio de Janeiro, a Magazine Luiza irá abrir 50 lojas em diversas cidades fluminenses neste mês de julho. Serão 23 unidades na capital e municípios próximos nesta primeira semana, e as outras no decorrer.

Também será ampliada a operação logística da empresa na região fluminense, que já conta com um centro de distribuição. Com isso, a expansão deve gerar mais de 3 mil empregos em todo o estado apenas em 2021.

O Magalu ressalta que a estratégia leva aos clientes fluminenses todos os benefícios do seu ecossistema. As opções oferecidas incluem o Cartão Luiza, o Retira Loja, a Troca Multicanal e a entrega mais rápida do varejo, incluindo os pedidos entregues na modalidade ship-from-store.