MadeiraMadeira abre mais três lojas no Estado

Depois de abrir em Porto Alegre a primeira loja no Rio Grande do Sul, a sensação em vendas de itens em plataforma online para mobiliar a casa MadeiraMadeira vai aumentar a presença no mercado gaúcho. Mais três unidades estão abrindo, conforme nota da empresa, considerada a 14ª unicórnio brasileira e primeira de 2021. Unicórnios são startups que ultrapassam receita de R$ 1 bilhão.

As novas filiais são no Centro Histórico de Porto Alegre, em Novo Hamburgo e Gravataí. Na Capital, a nova loja fica na rua Dr. Flores, 47. Em Novo Hamburgo, o enderço é avenida Pedro Adams Filho, 5.532. Em Gravataí, é na avenida Dorival Cândido Luz, 5360, onde fica o espaço maior, com 225 metros quadrados.

A primeira unidade foi aberta no fim de abril na avenida Azenha, próximo à área central. As lojas seguem o padrão da marca, com ambientes que reproduzem as áreas de uma casa, como sugestão de composição para os consumidores.

No País, a rede também cresce. Foram mais seis unidades somente em junho, o que totaliza nove com as três novas gaúchas. O total é de 50 unidades agora.

Nas cidades gaúchas, as lojas abrem das 10h às 18h, de segunda-feira a sábado. O ponto de venda funciona ocmo 'guide shops da marca' para que o consumidor possa, acessando um QR Code, ver as aplicações das linhas de produtos.

A empresa surgiu em 2009 focada apenas no digital. São mais de 3 milhões de clientes com mais de 1,5 milhão de produtos, diz a rede. A sede fica em Curitiba - o quadro atual é de quase mil empregados.