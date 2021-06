Leite sanciona decreto que institui auxílio emergencial para cultura e esporte

auxílio emergencial gaúcho, Ampliando o alcance doo governador Eduardo Leite sancionou nesta quarta-feira (30) decreto que estende o benefício aos profissionais do esporte e da cultura. Serão cerca de 7,7 mil profissionais do esporte que poderão se credenciar a receber R$ 800,00 em parcela única - R$600,00 repassados pela Secretaria de Esporte e Lazer, e os R$ 200,00 restantes pelas prefeituras. Já os representantes da cultura terão acesso a um edital para inscrição, apresentação de propostas e habilitação dos municípios interessados em aderir ao regime de coinvestimento.

O valor total disponível para a chamada pública é de R$ 10 milhões, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), sendo R$ 6 milhões oriundos da captação realizada por meio de aporte das empresas RGE/Instituto CPFL Energia, Natura Cosméticos e Fras-le/Empresas Randon. Já para os profissionais do esporte o montante total oferecido é de cerca de R$ 6,1 milhões.

“Ao longo desse período de enfrentamento à pandemia, muitas restrições se fizeram necessárias. Por sua própria natureza, as atividades de cultura e de esporte acabam gerando mais aglomeração e, por isso, foram duramente afetadas pela pandemia. O governo do Estado se coloca ao lado da população gaúcha e trabalhamos para que possamos o mais rapidamente possível liberar todas as atividades e deixar a população sem medo de circular, conforme avança a vacinação”, destacou o governador.

Leite também agradeceu à Assembleia Legislativa, pelo auxílio na aprovação de reformas e alterações nas leis de incentivo fiscal, e às empresas envolvidas no auxílio emergencial à cultura. “Nossas leis de incentivo são renúncia fiscal, mas dependem de ação proativa das empresas para participarem, fazendo doações e entendendo a relevância dos projetos dos quais estamos tratando”, explicou.

sancionado em abril Ele lembrou que a primeira fase do auxílio emergencial,, beneficiou empresas na área de alimentação, alojamento e eventos, além de mulheres chefes de família. "Agora, apresentamos uma frente de trabalho na cultura e no esporte, que terá coparticipação dos municípios. São R$ 16 milhões que estão sendo viabilizados entre ações de cultura e esporte e que terão municípios como parceiros importantes. Então, é importante que os municípios estejam mobilizados no processo para cumprirmos com o propósito de chegarmos às pessoas que precisam desse auxílio”, enfatizou Leite.

As prefeituras que tiverem interesse na parceria para a área de esporte deverão se cadastrar no site disponível após publicação do decreto e do edital no Diário Oficial, fazer o pré-cadastro, preencher a documentação e cumprir os critérios. Os profissionais de educação física, por sua vez, podem procurar a prefeitura de sua cidade para inscrição no auxílio emergencial. Caberá ao município verificar a documentação necessária e se o profissional está ativo junto ao conselho de classe.

Os inscritos deverão comprovar credenciamento junto ao Conselho Regional de Educação Física do RS, apresentar comprovante de endereço e documento de identificação com foto, e não poderão estar recebendo outro auxílio estadual, aposentadoria ou pensão, nem ter vínculo empregatício ativo, residir em município conveniado, e precisam ter conta no Banrisul.

Em contrapartida, os beneficiários deverão prestar serviço comunitário ligado ao esporte no município conveniado, totalizando carga horária de até 20 horas. “O fato de haver uma contrapartida também ajuda a elevar a autoestima, uma vez que eles trabalharão para receber o benefício. Sabemos que há muito a ser feito para que o Esporte retorne à normalidade", reforçou o secretário de Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.

A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, destacou ainda que o decreto viabilizará um edital inédito, com coinvestimento de municípios e recursos do Fundo de Apoio à Cultura, com parceria de empresas. "Além do valor que será viabilizado para o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura, que seguem com imensa dificuldade de desenvolverem suas atividades, vamos disponibilizar, pelo RS Criativo, seis módulos de capacitação, e as pessoas poderão escolher de qual módulo preferem participar. Isso é para que, ao final deste período, essas pessoas tenham também a possibilidade de desenvolver atividades de forma mais facilitada”, disse.