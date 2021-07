Desempenho das cooperativas registra forte alta em 2020

As cooperativas gaúchas registraram incremento de 6,4% nos negócios em 2020 frente ao ano anterior. No último ano, o crescimento registrado nas sobras apuradas foi de 22,5%, atingindo o valor de R$ 2,9 bilhões, o que representa uma expansão de 121,98% nos últimos cinco anos. Os dados são do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2021 (ano-base 2020), divulgando pela Ocergs durante o evento Tá na Mesa, da Federasul.

"O desempenho das cooperativas gaúchas se reflete no crescente aumento dos ingressos, que nos últimos cinco anos atingiu a marca de 44,25%. Um dos grandes diferenciais do cooperativismo é que as sobras geradas pelas cooperativas permanecem nas comunidades em que elas estão inseridas, o que transforma nosso modelo de negócios em um potencial agente de transformação e desenvolvimento econômico e social", afirma o presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius.

Em termos de faturamento, a receita chegou a R$ 52,1 bilhões. Para o presidente da Federasul, Anderson Cardoso, o cooperativismo é "uma das forças propulsoras do País" e vai muito além do agronegócio, integrando também os setores de crédito, saúde, infraestrutura, transportes, trabalho e produção de serviços e consumo.

Conforme o relatório, a solidez do sistema cooperativista estadual se comprova na evolução do patrimônio líquido, que cresceu 17,9% e alcançou R$ 21,2 bilhões, refletindo as boas práticas de gestão nas cooperativas. Em relação aos ativos, o cooperativismo gaúcho registrou um acréscimo de 28,5%, alcançando a marca de R$ 98,2 bilhões.

As cooperativas do RS geraram R$ 2,1 bilhões de tributos em 2020. Desse montante, R$ 1,1 bilhão foram em tributos estaduais, R$ 1 bilhão em tributos federais e R$ 80 milhões em municipais. No acumulado de 2020, o saldo de empregos com carteira assinada nas cooperativas foi de 3.683, o que aponta variação relativa de 5,7%.

Amanhã, o Jornal do Comércio publica a edição 2021 do Caderno Cooperativismo, com entrevistas com os gestores das maiores cooperativas do Rio Grande do Sul, que destacam a força do setor cooperativo.