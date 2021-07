Meta Ventures planeja destinar R$ 9 mi a startups

Um ano de operação, cerca de R$ 5 milhões investidos em quatro startups brasileiras e o objetivo de chegar a R$ 9 milhões até o final do ano. Se o começo foi desafiador para a Meta Ventures, braço de corporate venture capital da Meta, consultoria de tecnologia e soluções focadas em transformação digital, agora o foco é acelerar.

"O lançamento da Meta Ventures foi em março de 2020, praticamente junto a chegada da pandemia da Covid-19. Tivemos um impacto inicial, acabamos ficando até maio e junho olhando o mercado e retardamos a divulgação ao mercado, mas agora estamos avançando", comenta o Head da Meta Ventures, Marcio Flôres. O foco é buscar mais três investidas para 2021 e chegar a R$ 20 milhões aportados em cinco anos.

Concluir esse ciclo com aporte em quatro startups na bagagem, comenta, é muito significativo, especialmente neste cenário enfrentado nos últimos 12 meses. "Muitos negócios congelaram investimentos aguardando os desdobramentos da crise, mas seguimos fielmente no nosso propósito de fortalecer a Meta como companhia conectada ao objetivo maior de acelerar a transformação digital para clientes, empresas e para o mercado brasileiro", afirma.

Foram quatro as startups investidas até aqui. A Conecta Lá, que oferece ferramentas de venda e controle de operações para diferentes marketplaces; a Netrin, fruto de um spin-off de uma unidade de negócios da própria Meta, que fornece soluções de big data e inteligência da informação e a Ayga, player de soluções de conexão, localização e monitoramento de ativos por meio da Internet das Coisas (IoT). mais recente delas, investida em 2021, é o Dialog, um superapp de comunicação interna e RH voltado a colaboradores. A startup foi a vencedora da 1ª edição do desafio Bring Your SaaS, realizado pela Meta Ventures com o objetivo de identificar startups que desenvolvam soluções com base Software as a Service (que promove open innovation no Brasil, e se mantendo), B2B e B2B2C.

A Dialog participou do concurso que reuniu 139 negócios inscritos, com participantes de 16 estados brasileiros e do Distrito Federal. O sucesso do primeiro desafio fez a Meta Ventures a realização da 2ª edição do Bring Your Saas para o terceiro trimestre deste ano.

Os detalhes serão divulgados em breve, mas a ideia é que as empresas interessadas concorram a aportes que variam de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, mentorias e treinamentos gratuitos, além de participar de projetos estratégicos junto à base de clientes da Meta. A 2ª edição deve estar concluída até setembro.