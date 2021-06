Municípios gaúchos receberão R$ 515 milhões de repasse da dívida da CEEE

Municípios do Rio Grande do Sul irão ter um reforço no caixa na próxima terça-feira (6), quando um total de R$ 515 milhões referentes à parcela da dívida de ICMS da CEEE-D deverá ser repassado para as administrações municipais. Os valores dizem respeito ao imposto atrasado pela estatal.

Porto Alegre será a cidade que receberá a maior quantia (R$ 39.017.430,37), seguida por Canoas (R$ 34.192.953,31) e por Caxias do Sul (R$ 22.512.900,48).

Para o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Maneco Hassen, a luta da entidade foi fundamental na conquista deste objetivo. “Após muito esforço, iremos solucionar essa dívida histórica que se tinha com os municípios gaúchos”, destacou o presidente da Famurs, Maneco Hassen.

Junto com os recursos extras oriundos dos tributos não pagos pela estatal, outros R$ 288 milhões, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), também devem ser repassados aos municípios, totalizando R$ 804 milhões aos cofres gaúchos.

A distribuição dos valores será conforme os índices de ICMS e Fundeb de cada município. O recurso será repassado, em parcela única, junto com a parcela semanal do ICMS. Os recursos entrarão nas respectivas contas e os municípios terão que cumprir os percentuais constitucionais: 15% para a saúde e 25% para educação.