Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas delta permanece no radar

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (30) seguindo o tom levemente positivo de Wall Street, com investidores digerindo novos dados sobre a atividade manufatureira chinesa e notícias sobre a disseminação da variante delta do coronavírus.

Na China continental, o dia nos mercados acionários foi de ganhos, liderados pelos setores de eletrônicos e de tecnologia da informação. O Xangai Composto subiu 0,50%, a 3.591,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,02%, a 2.466,24 pontos.

O chamado índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês recuou marginalmente entre maio e junho, de 51 para 50,9, segundo pesquisa oficial, mas ficou acima da expectativa de analistas, que previam queda a 50,7. A leitura não muito distante de 50 indica que a manufatura da segunda maior economia do mundo se expande em ritmo bem modesto.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,30% em Seul, a 3.296,68 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,89% em Taiwan, a 17.755,46 pontos. Por outro lado, o japonês Nikkei teve ligeira baixa de 0,07% em Tóquio, a 28.791,53 pontos, e o Hang Seng caiu 0,57% em Hong Kong, a 28.827,95 pontos.

Na terça, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com pequenos ganhos, à medida que o apetite por risco foi prejudicado pelo avanço da variante delta do coronavírus pelo mundo. A cepa, que se originou na Índia, está levando vários países a endurecer medidas, em mais uma tentativa de conter a pandemia de Covid-19. v

Os desdobramentos da delta restringem o ímpeto de comprar ações não apenas em Wall Street, mas também na Ásia e em outras partes do mundo. Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão com modesta valorização, apesar de recentes lockdowns adotados em grandes cidades do país em função de surtos relacionados à delta. O S&P/ASX 200 avançou 0,16% em Sydney, a 7.313,00 pontos.