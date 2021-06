Mudança na taxação de uso de espaços públicos deve fomentar eventos em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre irá revogar, nos próximos dias, o decreto municipal que regra a cobrança de taxas sobre o uso dos espaços públicos da cidade. A medida, uma reivindicação antiga de empresas e organizadores de atividades como feiras, shows, concertos e brechós ao ar livre, deverá fomentar a realização de eventos na Capital e reaquecer o setor, ainda impactado com as restrições impostas pela pandemia.

A iniciativa da administração municipal é isentar os pequenos eventos da cobrança da taxa, que será mantida para os maiores. Porém, em contrapartida, os organizadores das atividades de menor porte terão de arcar com a limpeza e a segurança do local a ser ocupado. O descumprimento dessa premissa poderá significar multa aos empreendedores.

Para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Vicente Perrone, a demanda incentiva três pilares considerados fundamentais pela atual gestão: o uso dos espaços púbicos abertos; o incentivo à realização de eventos com custo menor para os empreendedores; e a utilização dos espaços com responsabilidade. "A ideia é não cobrar dos pequenos, mas de quem faça grandes eventos nos espaços públicos, com grandes receitas e lucro significativo. Não é para concorrer com os espaços de eventos privados, mas permitir que haja uma alternativa aos pequenos empreendedores, e espaços públicos de boa qualidade para a realização de eventos", destaca.

Perrone aponta que a cobrança que vinha sendo feita muitas vezes tendia a inviabilizar os eventos de baixa receita, e, como não havia possibilidade de flexibilizar isso, a intenção é proporcionar um cálculo "um pouco mais moderno" em cima dos tipos, portes, receitas e duração dos eventos. "No momento em que não se cobra mais a taxa, precisa ter uma fiscalização mais forte de quem utiliza o local de forma errada, e que vai ter de pagar por isso, limpar e manter a área em igual condição da que foi entregue. Assim, conseguiremos ter uma equidade, estimular a ocupação e o bom uso dos espaços públicos, incentivar o setor e a realização de mais eventos na cidade", completa.

Presidente do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (POACVB), Adriane Hilbig reforça a fala do secretário adjunto. Segundo ela, Porto Alegre tem como peculiaridade a ocupação dos espaços públicos e realização de eventos nesses locais, que devem ser ainda mais incentivados nesse período pandêmico. "A isenção da taxa de uso dos espaços públicos é extremamente importante, justamente em função do fomento ao fluxo, criação e utilização desses espaços para eventos. O porto-alegrense se apodera dos espaços públicos de uma forma muito positiva, as pessoas utilizam e frequentam esses espaços. E, tendo eventos nesses locais, como uma feira, uma atividade cultural, uma proposta gastronômica, mais ainda", avalia.

A dirigente enfatiza também que a isenção da taxa, que antes era paga antecipadamente pelo empreendedor, fortalece o setor de eventos na criação de novas atividades e formatos. "É uma possibilidade de reinvenção para os pequenos e grandes organizadores e empresas. Além disso, ter a responsabilidade de limpeza e segurança do local do evento é totalmente viável. Ou seja, a mudança é um benefício muito grande para a criação de um número muito maior de eventos em espaços públicos", ressalta Adriane, apontando que a prefeitura, nesse sentido, facilita o acesso, a criatividade e a condução de eventos.

em reportagem do Jornal do Comércio , a empreendedora Pamela Morrison, idealizadora da Feira Me Gusta e integrante do coletivo Feiras Unidas POA, já falava da necessidade de o município avançar na liberação da taxa de ocupação, principalmente para os Em janeiro,, a empreendedora Pamela Morrison, idealizadora da Feira Me Gusta e integrante do coletivo Feiras Unidas POA, já falava da necessidade de o município avançar na liberação da taxa de ocupação, principalmente para os eventos realizados nas praças, que durante a pandemia tiveram de ampliar e respeitar a exigência de distância de 5 metros entre cada banca exposta, o que impactava no aumento do valor a ser pago, de acordo com metragem da área utilizada.