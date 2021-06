Governo gaúcho marca audiências de concessões de rodovias para julho julho

As audiências públicas das concessões de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais foram agendadas pelo governo do Estado e divulgadas através do Diário Oficial desta terça-feira (29). As plenáriasserão virtuais, as sessões ocorrerão nos dias 13 (Rodovias do bloco 1), 14 (Rodovias do bloco 2) e 15 de julho, das 14h às 17h. A iniciativa está sendo coordenadas pelas secretarias Extraordinária de Parcerias (Separ) e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

investimentos de R$ 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo R$ 3,9 bilhões somente nos cinco primeiros anos. Serão 22 praças de pedágios

Segundo o titular da pasta de Parcerias, Leonardo Busatto, destaca que a escolha do formato online se deu por conta da pandemia de Covid-19 e destaca que se esses eventos públicos fossem presenciais, seria necessário limitar o espaço, "perdendo participação de pessoas". "O modo virtual já está consagrado e contribuirá para um número maior de interações", avalia.

Desde o dia 18 de junho, o governo do Estado também está recebendo sugestões e contribuições da população para aprimorar a futura concessão por meio de Consulta Pública. Os interessados devem encaminhar suas propostas mediante o preenchimento do formulário de contribuições que está no site https://parcerias.rs.gov.br/rodovias.

O documento precisa ser encaminhado para o e-mail [email protected] , destacando no campo "assunto" o bloco a que se referem as contribuições. A data limite para é 18 de julho de 2021. As sugestões serão respondidas pelo corpo técnico do governo do Estado.

Confira as rodovias que passarão por concessões

• Bloco 1: ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466 e ERS-474

• Bloco 2: ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-324, RSC-453 e ERS-135 + BR-470

• Bloco 3: ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446 e RSC-453 + BR-470