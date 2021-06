Rio Grande do Sul e EUA firmam acordo de cooperação

Rio Grande do Sul e Estados Unidos oficializaram a cooperação em áreas como meio ambiente, tecnologias, energias renováveis, saúde e inovação. O documento foi firmado entre o governador Eduardo Leite e o embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman, na manhã desta terça-feira (29).

O governador Eduardo Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil assinaram um memorando de entendimento, com previsão de busca de parcerias e intercãmbios. Uma das intenções é ampliar as possibilidades de desenvolvimento usando a relação que existe entre companhias americanas e as unidades locais. Grupo como General Motors e John Deere têm sedes nos Estados Unidos.

“Formalizamos a disposição de trabalho conjunto, de cooperação, para desenvolver projetos em diversas áreas", destacou Leite. Entre as primeiras iniciativas, pode estar a maior proximidade com segmentos e os chamados hubs de inovação, como o Vale do Silício, observou o governador.

Jornal do Comércio. A intenção de firmar a cooperação foi antecipada em entrevista do cônsul-geral dos Estados Unidos no Estado e em Santa Catarina, Shane Christensen, ao

O memorando de entendimento prevê a cooperação em diversas áreas, como ampliação do comércio e investimento bilateral, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, agricultura, educação, direitos humanos, gestão e segurança pública. Também intercâmbio das melhores práticas, serviços e tecnologias, e inclusive intercâmbio de especialistas e promoção de visitas técnicas, tanto de equipes do Rio Grande do Sul como dos Estados Unidos.

Sobre importação de vacinas da Covid-19, Chapman não chegou a indicar quando novas remessas vão desembarcar no Brasil, mas reforçou o cumprimento da promessa do presidente Joe Biden, com o envio de lotes do imunizante da Janssen na semana passada. O governador também informou que está em contato com as fabricantes. O embaixador indicou que a expectativa é e ter mais envios.