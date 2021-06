RS tem aumento de 34% na abertura de empresas nos primeiros cinco meses do ano

A isenção de taxas nas juntas comerciais e o pagamento do Auxílio Emergencial Gaúcho a empresas do Simples Nacional também contribuíram, na avaliação da Sedec.

Alguns indicadores ajudam a explicar o saldo positivo da primeira metade desse ano. Recentemente,no "Ranking do tempo total de abertura de empresas nos estados", indo da penúltima para a 18ª posição entre os estados brasileiros, com tempo médio de três dias e 17 horas para se abrir uma empresa.

“Viemos para cá com o objetivo de desburocratizar, para tornar o Rio Grande do Sul um estado que atraia mais investimento, com modernização da legislação, otimização de mão de obra e gestão fiscal responsável”, declarou Brum.

Por outro lado, nos primeiros cinco meses de 2021, 36.735 empresas foram fechadas. Com isso, o Estado tem um saldo positivo de quase 37 mil empresas abertas. Significa também afirmar que o Rio Grande do Sul abriu três vezes mais empresas que fechou, entre janeiro e maio.

“A retomada econômica já começou no Rio Grande do Sul”, celebrou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec), Edson Brum (MDB), durante o balanço dos seus primeiros 100 dias à frente do cargo.

Estado fará busca ativa de empresas para produção local de etanol

Pró-Etanol O Rio Grande do Sul vai avançar na Política Estadual de Estímulo à Produção de Etanol, o. Após estabelecer incentivo para estimular a produção local de etanol a partir de grãos, tubérculos e cana-de-açúcar, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) passará a buscar ativamente por empresas que tenham interesse de investir no setor.

“Não vamos ficar esperando. Vamos atrás e fazer contato com empresas que tenham esse interesse”, disse o titular de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum (MDB). “Nós não temos produção de etanol, e isso faz com que o combustível tenha um custo elevado no Estado. Importamos a maior parte do nosso etanol do Paraná, e pagamos mais de R$ 600 milhões em ICMS que vão para lá”, afirmou o secretário.

Desde o lançamento do programa, a Sedec foi procurada por duas empresas com interesse de investir no setor. A partir de julho, a ideia é fazer uma busca ativa nesta indústria e a expectativa é atrais empresas nos próximos meses.

A Sedec coordena a pauta em paralelo às pastas do Meio Ambiente e da Agricultura. o Pró-Etanol/RS abrange a geração de incentivos fiscais, garantias de compra de etanol e de coprodutos (DDGs, CO2, óleos e energia elétrica) e o apoio na produção das diferentes matérias primas (triticale, trigo, arroz-ag, sorgo-grão, milho e batatas). Além disso, visa a auxiliar na produção de biomassa, agilidade ambiental e de infraestrutura.

Hoje, o consumo de etanol no Rio Grande do Sul é de 1,5 bilhão de litros por ano, sendo a maior parte (27%) adicionado à gasolina. No entanto, apenas 6 milhões de litros são produzidos aqui no Estado, o que equivale a 0,3% do valor total e 0,01% da produção nacional.