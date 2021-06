Produção e emprego apresentam alta na indústria gaúcha

A Sondagem Industrial, divulgada nessa segunda-feira (28) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), mostra que, em maio, a produção (52,6 pontos, contra 48,1 de abril) e o emprego (52,6 e 52,1, respectivamente) voltaram a crescer no RS. Foi a 11ª alta consecutiva do emprego nesse mesmo mês, sendo que os índices variam de 0 a 100 pontos, e valores acima de 50 representam avanços em relação a abril.

“O resultado reflete o acerto na flexibilização gradual dos setores econômicos com o avanço da vacinação e as medidas de controle da pandemia”, diz o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

Em maio, o volume de produção subiu em 27,5% das empresas consultadas e caiu em 17,4%. Já o número de empregados contratados mostrou elevação em 20,6% dos casos no mesmo mês, enquanto recuaram apenas em 9,2%.

O nível de utilização da capacidade instalada (UCI) também aumentou no período: de 73% para 74%, ficando bem acima da média histórica de 68,9% do mês de maio. Os empresários gaúchos, contudo, consideraram esse nível normal para o mês, pois o índice de UCI em relação à usual ficou em 49,7 pontos, muito próximo dos 50.

Outro resultado positivo do mês passado foi o ajuste de estoques de produtos finais, com indicador em relação ao planejado permanecendo em 50,2 pontos, praticamente sob a marca de 50, cuja leitura é a de estoques no nível planejado pelas empresas.

De acordo com a Sondagem Industrial, cujo levantamento foi realizado entre os dias 1º e 14 de junho, todos os índices de expectativas para os próximos seis meses permaneceram acima dos 50 pontos e, com exceção das exportações, subiram em relação a maio. Isso evidencia um otimismo mais forte e disseminado entre as empresas, ressalta o presidente da FIERGS. Nesse sentido, os empresários gaúchos esperam crescimento da demanda (58,3 pontos), do emprego (53,7), das compras de matérias-primas (55,3) e das exportações (55,5 pontos).

Com resultados mais positivos, a indústria gaúcha se mostra disposta a investimentos nos próximos seis meses. O índice de intenção de investir atingiu 59,3 pontos em junho, 3,5 acima de maio e 9,4 pontos maior do que sua média histórica. Na pesquisa realizada pela FIERGS, 65,1% se mostram dispostas a investir, uma alta considerável em relação a maio, quando chegou a 62,8%.

A pesquisa consultou 218 empresas, sendo 41 pequenas, 68 médias e 109 grandes.