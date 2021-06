Rede de farmácias oferece 30 vagas de emprego em Porto Alegre e região

Agências FGTAS/Sine de Porto Alegre e da Região Metropolitana anunciaram nesta segunda-feira (28) a abertura de 30 vagas para farmacêutico. Uma rede de farmácias não identificada disponibilizou oportunidades de emprego em unidades da Capital, Região Metropolitana e no litoral gaúcho.

Segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), a função exige Ensino Superior completo em Farmácia e seis meses de experiência. A rede oferece salário de R$ 3.559,00, condução/vale-transporte e ticket alimentação.

Interessados podem se candidatar através do aplicativo Sine Fácil ou presencialmente nas agências. Devido à pandemia, é permitida entrada e permanência de público equivalente ao número de atendentes disponíveis. O uso de máscara e distanciamento de dois metros é obrigatório. A lista de agências e telefones pode ser conferida no site do governo estadual.