Bolsas da Europa fecham em alta, com dado da Alemanha e decisão do BoE em foco

Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos, nesta quinta-feira (24). Os índices foram apoiados por alguns indicadores positivos, como o da confiança do empresariado na Alemanha, e também pela decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que manteve a política monetária relaxada. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,87%, em 457,04 pontos.