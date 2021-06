Credores avaliam plano de recuperação judicial da Ulbra nesta quinta-feira 

entrar com o pedido de recuperação judicial , a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) espera conseguir a aprovação do plano acatado pela justiça Dois anos depois de, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) espera conseguir a aprovação do planoainda na tarde desta quinta-feira (24). Os credores se reúnem a partir das 14h em assembleia geral para avaliar o modelo de pagamento das dívidas e a estratégia para tentar salvar o negócio. A decisão desta reunião definirá os próximos dois anos da instituição.

A Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), mantenedora da Ulbra, diz que este é um passo importante na busca da sustentabilidade, do equilíbrio econômico e da manutenção da instituição de ensino, que "há mais de uma década sofre com o congelamento judicial dos ativos". De acordo com a associação, o plano de RJ capaz de equacionar de vez a dívida com os credores e garantir o futuro da universidade.

Quando entrou com o pedido de recuperação judicial, a rede já acumulava uma dívida total de mais de R$ 8 bilhões. O passivo financeiro e trabalhista chega a R$ 2,4 bilhões.

Todos os colaboradores que estavam na empresa antes de maio de 2019 também são credores. O plano prevê que 80,16% dos credores da classe trabalhista receberão integralmente os recursos financeiros ainda no primeiro ano após a homologação do plano.

Segundo a Aelbra, o sucesso do plano impacta diretamente 27 mil estudantes e 3 mil funcionários. A Ulbra conta com 15 campi universitários, sendo nove deles no Rio Grande do Sul, e 10 escolas de Educação Básica em cinco estados, além de cursos EAD.