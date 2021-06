PwC abre vagas em programa para jovens com foco em transformação digital

Uma das maiores consultorias globais, a PwC, abriu inscrições em seu programa destinado a jovens profissionais com foco em conhecimento e habilidades na área digital. A unidade de Porto Alegre tem vagas nas área de Auditoria de Demonstrações Financeiras, Riscos e Controles e Serviços de Auditoria Interna. Interessados podem se habilitar à iniciativa até dia 27 deste mês.

As vagas são no programa Nova Geração. Uma das oportunidades de desenvolvimento, destaca a empresa, é o Digital Upskilling, na área de transformação digital, com uso de tecnologias de ponta e processos inovadores, descreve a PwC. Podem se candidatar profissionais que residem em diversas localidades.

O programa quer atrair quem tem perfil para solução de problemas, conhecimento de diversos segmentos industriais e facilidade em trabalhar em equipes multiculturais. A consultoria adianta que há possibilidade de fazer carreira futura na instituição.

As inscrições estão abertas para as áreas de Governança, Riscos e Controles, Mercado de Capitais, Auditoria, Asseguração de Processos e Controles, Consultoria de Negócios em Tecnologia

Para se candidatar, os pré-requisitos incluem ter cursado pelo menos o segundo semestre da graduação ou até dois anos e meio de formação. As vagas são para cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cursos de T.I., Direito, Gestão Ambiental, Engenharias, Estatística, Física e Matemática.