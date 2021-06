Leroy Merlin junto ao Pontal Shopping deve gerar mais de 500 empregos em 2022

junto ao complexo do Pontal Shopping a terceira loja no Estado da rede de materiais de construção e decoração Leroy Merlin Prevista para inaugurar no primeiro semestre de 2022,, em Porto Alegre,deve gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Em fase avançada de obras e licenciamentos, o empreendimento terá mais de 8 mil metros quadrados de salão de vendas, em um investimento que supera os R$ 100 milhões.

A nova unidade será a segunda na Capital, e terá formato semelhante à instalada na avenida Sertório, na Zona Norte, em funcionamento desde 2009. A rede ainda conta no RS com uma operação em São Leopoldo. Segundo o diretor de expansão da Leroy Merlin, Renato Coltro, a loja vem sendo planejada desde 2013, com foco na importância da expansão no mercado gaúcho. "Vai ser uma loja fantástica, uma superloja e muito importante para a rede. A praça de Porto Alegre sempre nos recebeu bem, fizemos um estudo de viabilidade e vimos que havia espaço para expandir na região Sul e facilitar a aproximação com nosso cliente da cidade" , comenta.

Segundo o executivo, a loja pretende oferecer aos consumidores uma experiência que vai além do espaço físico, integrada com o e-commerce, ferramenta que tem se consolidado em todo o País, inclusive no Sul. Juntos, o aplicativo e o marketplace da Leroy têm mais de 350 mil produtos disponíveis, sendo 14 marcas exclusivas. "Estamos investindo muito também no digital e na omnicanalidade, as lojas estão voltadas para o figital, que integra físico e digital para melhor atender aos clientes", explica Coltro.

Primeira loja da rede em Porto Alegre foi inaugurada em 2009, na avenida Sertório. Foto: Ana Paula Aprato/ Arquivo/JC

Hard Rock Café da Capital Atualmente, a obra está em fase adiantada de construção da estrutura externa da loja, e deve avançar nos próximos meses, junto com a edificação do novo centro de compras, previsto para inaugurar em setembro do ano que vem. O Pontal Shopping, complexo que integra hotel, hub de saúde, centro de eventos e parque, reaproximará os porto-alegrenses da antiga região do Estaleiro Só. Entre as operações já confirmadas estão a primeira unidade doe o HUB da Saúde do Hospital Moinhos de Vento.

De acordo com Coltro, estão ainda sendo afinados os detalhes do layout interno da unidade, que pode ter, a exemplo de outras filiais, espaço para teste de produtos e promoção de oficinas e cursos na área da bricolagem - que define os trabalhos de reparo, montagem ou instalação feitos por pessoa não especializada -, em franco avanço no País desde o início na pandemia. "Está sendo feita uma escuta junto à comunidade, para incorporar sugestões que se adequem às necessidades da região, e salas para cursos e testes podem vir a ser incorporadas à loja, oferecendo uma experiência diferenciada", comenta o diretor.

Coltro destaca ainda que o empreendimento deve gerar entre 280 e 300 empregos diretos, além de cerca de 200 indiretos nas áreas de limpeza, segurança, entregas e vigilância. Além disso, há um trabalho voltado ao desenvolvimento de fornecedores locais. "Já temos grandes empresas locais parceiras na praça de Porto Alegre e queremos ampliar os fornecedores, ajudando a gerar ainda mais empregos junto às indústrias gaúchas", reforça.

Ao longo de 2020, apesar da pandemia, a Leroy obteve resultados positivos em vendas, acompanhando a tendência do mercado de construção. Sem detalhar os índices de crescimento e faturamento alcançados, Coltro comenta que houve uma "boa performance", e projeta um 2021 de desafios, diante dos aumentos de preços e escassez de produtos. "Estamos felizes com o que conseguimos fazer e esperamos um segundo semestre melhor", avalia.

Essa é a tendência a ser seguida pela rede, que se prepara para inaugurar, em agosto, uma unidade na cidade de Santos (SP), e manter investimentos nas lojas, plataformas logísticas e centros de distribuição (CD). Em julho do ano passado foi inaugurado um CD de 100 mil metros quadrados em Cajamá, interior de São Paulo. A rede projeta ainda unidades em formatos menores e com conceito diferenciado, na linha de vendas expressas.

Conheça a Leroy Merlin