Protocolos para eventos públicos em Gramado serão avaliados pelo Gabinete de Crise

A fim de conseguir autorização para realizar eventos públicos no segundo semestre, tendo como um dos principais o Natal Luz, autoridades de Gramado estiveram reunidas nesta quarta-feira (22) com os secretários estaduais de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles; e de Turismo, Ronaldo Santini. Liderada pelo prefeito Nestor Tissot, a comitiva esteve em Porto Alegre para apresentar detalhes dos protocolos sanitários a serem adotados, para que os secretários encaminhem a proposta para ser avaliada pelo Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul, em reunião interna na próxima semana.

O plano de distanciamento e demais medidas para garantir a segurança do público e dos profissionais envolvidos nos eventos na cidade já havia sido apresentado ao governador Eduardo Leite na semana passada durante uma reunião entre o gestor estadual e o prefeito de Gramado, que veio acompanhado da secretária de Turismo e presidente da Autarquia Municipal de Turismo da cidade (Gramadotur), Rosa Helena Volk.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura do município, Leite "acenou positivamente" para as propostas, que agora dependem da análise e decisão do Gabinete de Crise do governo. Dentre os diferenciais, um maior distanciamento entre o público nos eventos externos, que também oferecerão menos lugares. Exemplo disso será a ocupação máxima para comercialização será de 1/3 do "Grande Desfile de Natal", que em geral tem 4.784 assentos disponíveis, mas disponibilizará apenas 1.594 lugares.

Neste e demais eventos presenciais, a estrutura montada - mesmo que na rua e ao ar livre - terá limitação de pessoas. O uso de máscara ser obrigatório desde o momento da entrada até a saída dos espetáculos para todos os presentes; serão disponibilizadas máscaras descartáveis para quem, eventualmente, não as tiver; os portões de cada atração serão abertos com 1h30min de antecedência para evitar aglomerações nos acessos, que por sua vez terão capacidade limitada de público, de acordo com cada área e setor de localização. Também haverão monitores orientando as pessoas nos acessos, observando o distanciamento exigido de 2 metros nas filas.

Além disso, os assentos que não forem utilizados estarão bloqueados; em caso de alguém apresentar sintomas de síndrome gripal, deverá ser encaminhado à ambulância mais próxima para ser levado ao hospital, e não terá permissão para entrar na área dos eventos. Ainda haverá fiscalização permanente durante os espetáculos em observância aos protocolos de segurança sanitária (uso correto da máscara, utilização dos assentos marcados sem troca de lugares, permanência no local indicado, entre outros).

Totens de álcool em gel 70% serão distribuídos nos acessos principais, nos acessos das arquibancadas e locais intermediários; que serão higienizados antes da entrada da plateia. Também serão disponibilizadas lixeiras sem tampa, afim de possibilitar a utilização sem o uso das mãos; entre outras medidas.

"Sabemos que não iremos conseguir atender a todos os públicos como antigamente, principalmente no caso do Natal Luz. Mas estamos trabalhando dentro de todos os protocolos exigidos pelo governo do Estado, de forma bem semelhante à executada durante o Festuris Conection e o Gramado Summit, ocorridos recentemente", afirma o diretor de Comunicação e Imprensa da Prefeitura do município, Fábio Schmatz.

Destacando que o município tem sido "uma referência" no que se refere a protocolos sanitários, ambos os secretários elogiaram o plano apresentado pela comitiva de Gramado.

Além do Natal Luz, previsto para iniciar em 8 de outubro de 2021 e se estender até 30 de janeiro de 2022, estão programados outros eventos para o segundo semestre, a exemplo do Gramado in Concert (3 a 10 de julho), o Festival de Cinema (13 a 21 de agosto), o Festival de Cultura e Gastronomia (2 a 12 de setembro), e a Festa da Colônia (23 de setembro a 12 de outubro).

"Sabemos que teremos que contratar mão de obra superior aos anos anteriores para atender às demandas dos protocolos sanitários", destaca Schmatz. Segundo ele, assim que o Gabinete de Crise do governo do Estado acenar com o resultado da análise, devem ser contratadas equipes de decoração, iluminação, sonorização e segurança dos eventos públicos.

Além do prefeito e da secretária de Turismo de Gramado, participaram da reunião desta quarta-feira o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais e coordenador do Gabinete de Crise do município, Ubiratã Luiz Alves de Oliveira, e a procuradora-geral, Mariana Melara Reis.