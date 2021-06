IPC-S desacelera a 0,57% na 3ª semana de junho, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou a alta para 0,57% na terceira semana de junho, após 0,72% na segunda leitura do mês. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula variação positiva de 8,22% em 12 meses, menor do que o avanço de 8,37% no período até a segunda semana.