ACPA realiza entrega do Prêmio Paulo Vellinho

da primeira edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinh A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realizou a entrega, nesta terça-feira,o. Concedido pela entidade para reconhecer oito personalidades e instituições da Capital, o evento ocorreu no Palácio do Comércio, e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da associação.

Ao todo, foram apresentados prêmios nas categorias de Marketing e Comunicação, Inovação e Tecnologia, Empreendedor, Empreendedorismo, Comércio, Serviços, Turismo e Política. "Esse prêmio tem dois objetivos muito importantes e significativos para nós: reconhecer empresários e personalidades que contribuiu para o desenvolvimento de porto alegre, e homenagear em vida um dos mais expressivos empresários da história do nosso País", afirmou o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira.

Para ele, Vellinho é "um ícone que demonstra o que deve ser feito, como deve ser o empresário e o que ele representa". Ele relembrou a trajetória do empresário, que comandou a empresa Springer e foi um dos principais responsáveis pela popularização de aparelhos de ar condicionado no País. "Paulo Vellinho foi quem apresentou para nós o conforto. Se naquela época era complicado comprar ar condicionado, hoje é necessário", disse. O evento começou com a exibição de mensagens de amigos de Paulo Vellinho, como Humberto Barbato, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o jornalista Alexandre Garcia, a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PP) e os empresários Jorge Gerdau e Alexandre Grendene, que reconheceram o empreendedorismo com foco social defendido por Vellinho.