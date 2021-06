Serra gaúcha prepara campanha em busca do 'melhor Natal da história'

Prevendo uma grande retomada do turismo e alta procura por roteiros de final de ano na Serra gaúcha, inclusive com expectativa de quebra de recordes de visitantes, o G30 Serra, grupo que reúne empresários e players do turismo da região, alinhava o lançamento da campanha “O Melhor Natal da História”, com o objetivo de firmar parcerias e preparar as cidades serranas para oferecerem atrações diferenciadas aos visitantes no segundo semestre de 2021.

A iniciativa busca, de uma forma inédita, unir os eventos municipais de Natal das cidades serranas e os principais atrativos turísticos privados, para a promoção de destinos e captação de público. Assim, cada localidade trabalhará suas programações individualmente, mas a campanha divulgará todos os destinos que aderirem ao projeto, vendendo a Serra gaúcha como um todo.

"Nosso objetivo é provocar o turismo da região a se preparar, com vistas à grande retomada prevista para o final do ano, amparada na ampliação da vacinação. A ideia agora é estarmos organizados para obter sucesso nesse final de ano e segundo semestre. Será um convite para todos virem celebrar a vida na Serra, referência no Brasil em eventos de Natal", explica Thomas Fontana, CEO do Grupo Somos.RS e coordenador do G30 Serra.

No último final de semana, a promessa de frio mais intenso fez com que os principais destinos da região já recebessem movimento extra de turistas, dando uma mostra do que deve ocorrer ao longo do segundo semestre do ano. Segundo o executivo, a expectativa de consolidar o próximo Natal como "o melhor da história" está cada vez mais viável. "Isso representará para o trade, para os turistas e para a comunidade a oportunidade de um final de ano pujante, com esperança, renovação e otimismo. A gente entende que esse será um momento de comemorar com a família e os amigos", comenta.

A ideia da campanha é também organizar ofertas, potencializar esforços e posicionar a região como um destino seguro nesse período de pandemia. "Esse mote ainda precisa estar bastante presente", explica Fontana, ressaltando que os cuidados com medidas sanitárias e respeito aos protocolos de enfrentamento à Covid-19 são prioridade nas cidades turísticas.

Projeto também quer posicionar a região como destino seguro em meio à pandemia. Foto: Cleiton Thiele/Serrapress/Divulgação/JC

No momento, pelo menos sete cidades serranas já estão em negociação para aderir à campanha como eventos parceiros, além dos chamados "atrativos parceiros", como restaurantes, hotéis, parques e outros estabelecimentos que tenham ou se disponham a criar programação especial para o período natalino. "A ideia é que a gente faça uma grande campanha coletiva, na qual um ajude a promover o outro. A gente promove o destino, o turista vem pra cá e todo mundo sai beneficiado. Queremos que um se apoie no outro e brigue pelo turista quando ele já estiver aqui", provoca o empresário.

Ainda estão sendo estruturadas no projeto atrações itinerantes, que serão levadas às cidades parceiras em finais de semanas alternados, a partir de novembro, integrando as cidades à campanha. Toda a programação será concentrada em um site institucional, e a estimativa é começar a divulgação efetiva do projeto a partir da segunda quinzena de setembro.

Com apoio da Secretaria Estadual do Turismo, os representantes do trade esperam ainda conseguir superar os bons resultados obtidos pelo setor turístico no final de 2019, quando a pandemia ainda era assunto distante. "É um momento bacana para promovermos nossos destinos e os grandes eventos de Natal, que sofreram bastante no ano passado, em função da pandemia. Os turistas estão sedentos para viajar e muita gente descobrindo nossos destinos", projeta Fontana.