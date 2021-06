Ouro fecha em alta, com queda dos juros dos Treasuries e dólar

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em leve alta nesta quarta-feira (9), ajudado pela queda dos juros dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar, em compasso de espera por dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos na quinta-feira (10).

O ouro para agosto encerrou com ganho de 0,06%, em US$ 1.895,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Investidores nos mercados estrangeiros evitaram movimentações acentuadas, enquanto aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, marcada para a quinta-feira. A previsão é de que o indicador suba 0,4% em maio ante abril, conforme aponta a mediana de previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

O clima de expectativa deixou o dólar sob pressão durante a maior parte da sessão e pesou sobre o rendimento dos Treasuries, o que deu um fôlego ao ouro.

Segundo o diretor da corretora Goldcore, o dado de inflação na quinta e a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana devem dar um direcionamento mais claro ao metal precioso. "Se o CPI vier abaixo do esperado, espere uma onda de vendas de ouro no curto prazo", prevê, acrescentando que uma leitura elevada pode desencadear um novo rali.

*Com informações da Dow Jones Newswires