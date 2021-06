Impacto do isolamento social na economia caiu pela metade, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a economia mundial se adaptou à pandemia de Covid-19 e mostrou, em sua apresentação, que o efeito do isolamento social na atividade econômica caiu pela metade recentemente. Segundo o titular do BC, o distanciamento social tem sido cada vez menos efetivo ao longo do tempo.

"Quando se repete o distanciamento social na mesma área, cada um que se segue é menos efetivo por razões que não vou me aprofundar", disse em evento virtual promovido pelo J.P. Morgan. Em sua apresentação em inglês, Campos Neto mostrou um gráfico que relacionava o percentual de mobilidade calculado pelo Google e o desempenho do setor de serviços com o título "Economias se adaptaram: o impacto da mobilidade na atividade caiu pela metade no período recente", em tradução livre. "Em diferentes ondas (da pandemia) a atividade tem reagido cada vez melhor, a economia de alguma forma se ajustou", afirmou. Para ele, isso ocorreu em decorrência do alongamento da crise sanitária e pela mudança de comportamento. Campos Neto ressaltou que a economia brasileira está próxima de retornar aos níveis pré-pandemia. "Houve nas últimas três semanas uma série de revisões positivas nas expectativas para o PIB [Produto Interno Bruto] para 2021 depois da divulgação do número do primeiro trimestre", destacou.