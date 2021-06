Cesta básica em Porto Alegre sobe 1,73% em maio

No acumulado de 12 meses, os 13 itens da cesta registraram aumento de preços, sendo as maiores altas verificadas no óleo de soja (109,60%), no arroz (65,02%) no feijão (50,17%), no açúcar (33,86%) e na carne (32,04%).

Custo dos produtos aumentou em 14 cidades no mês passado

Dentre 16 capitais pesquisadas pelo Dieese, em 14 o custo médio da cesta básica aumentou em 14 cidades entre abril e maio de 2021, enquanto apenas duas registraram redução. As maiores altas foram registradas em Natal (4,91%), Curitiba (4,33%), Salvador (2,75%), Belém e Recife (ambas com 1,97%). As capitais onde o valor da cesta apresentou queda foram Campo Grande (-1,92%) e Aracaju (-0,26%).

Em 12 meses, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. As maiores altas foram observadas em Brasília (33,36%), Campo Grande (26,28%), Porto Alegre (22,82%) e Florianópolis (21,43%).

Já no acumulado dos cinco meses de 2021, as capitais com os principais aumentos foram: Curitiba (12,68%), Natal (9,35%), Porto Alegre (3,46%), João Pessoa (3,46%) e Florianópolis (3,38%). A maior queda no mesmo período foi de -1,87%, em Salvador.