Heitor Müller, ex-presidente da Fiergs, morre aos 81 anos

O empresário Heitor José Müller, presidente por dois mandatos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), faleceu na manhã desta terça-feira, em Porto Alegre, aos 81 anos. Müller estava internado há cerca de uma semana no Hospital Moinhos de Vento em decorrência de complicações respiratórias, cardíacas e renais. Segundo a família, não houve complicações em decorrência de Covid-19.

Além de comandar a Fiergs na maior parte da década passada, entre 2011 e 2017, foi um dos fundadores da Frangosul, na década de 1970, que depois transformou-se em Doux-Frangosul, com entrada de capital francês. Participou da fundação, em 1990, da Agrogen S.A., na área de multiplicação de genética avícola, onde atualmente integra o Conselho de Administração. Em 2000, também fundou a Novagro Granja Avícola S.A., em Montenegro. Foi sócio fundador da Deltapar Investimentos S.A., que adquiriu, em 2004, uma fundição em Santo Ângelo, criando a Fundimisa, onde exercia o cargo de diretor-presidente.

O atual presidente da Fiergs, Gilberto Petry, se pronunciou prestando solidariedade aos amigos e familiares e afirmou que Müller "dignificou" a história da Federação: "De hoje até o fim desta semana, as bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul que emolduram a sede da entidade ficarão a meio mastro, como forma de luto pela perda inestimável".

Natural de Tupandi, então distrito de Montenegro, era formando como Técnico em Contabilidade e bacharel em Direito. Müller já presidiu a Associação Comercial e Industrial de Montenegro, a Associação Gaúcha de Avicultura e a União Brasileira de Avicultura. Também fundou e presidiu o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2011, foi agraciado com a Medalha do Mérito Gaúcho, concedida pelos deputados gaúchos da Assembleia Legislativa.

Müller será velado na capela mortuária da Funerária Vargas, em Montenegro. Ainda não há informações sobre o horário do início do velório e sobre o sepultamento.