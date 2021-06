Saque do auxílio emergencial 2021 volta a ser liberado nesta terça

O calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial 2021 segue nesta semana para os aniversariantes de maio, junho, julho e agosto. O cronograma, assim como ocorreu com as transferências, foi antecipado, conforme a Portaria 630 publicada em 12 de maio.

A partir desta terça-feira (8), os nascidos em maio podem sacar o valor do benefício. Na quarta (9), será a vez de quem faz aniversário em junho, na quinta (10) os aniversariantes de julho e, na sexta (11), os de agosto.

"Antecipamos os calendários das duas primeiras etapas, o que foi possível pelo trabalho atento das equipes do Ministério da Cidadania e de seus parceiros. Estamos felizes com o andamento da operação para fazer chegar os recursos às famílias mais vulneráveis", afirmou João Roma, ministro da Cidadania. De acordo com o Ministério da Cidadania, somando todos os públicos, os investimentos na segunda parcela chegaram a R$ 8,85 bilhões e beneficiaram 38,3 milhões de trabalhadores.

O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.

O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.

Além do habitual crédito na Poupança Social Digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, desde o dia 30 de abril, os beneficiários do auxílio emergencial 2021 podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).