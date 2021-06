Ibovespa alterna altas e baixas em manhã marcada por payroll fraco dos EUA

O Ibovespa abriu em baixa nesta sexta-feira e, logo depois, passou a alternar pequenas altas e recuos. O início do pregão é marcado por um duelo entre a força que pede um ajuste em queda aos preços nos mercados internacionais - que ficaram abertos ontem, enquanto a B3 ficou fechada por conta do feriado de Corpus Christi - e um ajuste em alta ao payroll mais fraco do que o previsto pelos analistas consultados pelo Estadão. O petróleo em alta e a valorização dos índices acionários em Nova Iorque apoiam a valorização da Bolsa brasileira.

Às 10h50min, o Ibovespa subia 0,13% aos 129.767 pontos. Na quarta-feira, o indicador havia fechado aos 129.601,44 pontos, em alta de 1,04%, completando quatro fechamentos em máxima histórica e seis pregões consecutivos com ganhos.

No horário citado, Dow Jones subia 0,40%. Nasdaq, +0,75%. Ontem, as bolsas americanas tiveram queda numa sessão de realização de lucros, após dados positivos sobre a economia como o ADP.

Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, a economia americana teve geração líquida de 559 mil empregos em maio. O payroll de maio mais fraco que o esperado justifica a melhora dos mercados acionários no exterior, onde os futuros de Nova Iorque passaram a subir, influenciando imediata mas pontualmente o contrato para junho do Ibovespa no mercado futuro brasileiro. O índice futuro abriu em leve queda e exibiu alta logo depois do payroll.

Do noticiário corporativo, três são os destaques. A Vale informou hoje que paralisou a circulação de trens no Ramal Fábrica Nova, da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), localizado no Complexo Mariana, em atendimento à notificação da Superintendência Regional do Trabalho de interdição das atividades em áreas próximas à barragem Xingu, da Mina Alegria. A medida terá impacto na produção local de 40,5 mil toneladas de finos de minério de ferro por dia.

Ontem, a BRF comunicou que a Marfrig comprou mais ações da companhia através de opções e da compra em leilões realizados em Bolsa. No agregado, a participação da produtora de carne bovina no capital da companhia pode chegar a 31,66%. Também ontem a CSN captou US $ 850 milhões em títulos de dívida (bonds) de 10 anos, oferecendo ao investidor retorno de 4,625%, disseram fontes. A demanda teria chegado a US$ 4,8 bilhões antes de a companhia revisar para baixo a taxa de retorno.

A Capital Economics elevou a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 3,00% para 4,50% este ano e, consequentemente, aumentou a aposta para a taxa Selic no fim de 2021 de 4,75% para 5,50%. A taxa está em 3,50% atualmente. "Nós mantemos a visão de que o Copom terminará o ciclo de aperto antes do que a maioria espera", diz, em relatório.

Na terça-feira, dia 1º de junho, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,858 bilhão na B3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,63%, aos 128.267,05 pontos, e giro financeiro de R$ 43 bilhões.