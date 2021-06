MST RS inaugura nesta sexta seu Armazém do Campo em Porto Alegre

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Rio Grande do Sul, inaugurará oficialmente o Armazém do Campo Porto Alegre nesta sexta-feira (4), às 19h. O ato político cultural será realizado de forma online e transmitido pelas nossas redes sociais.

O evento contará com a participação de representantes da sociedade civil, política e cultural, como João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST; Benedito Tadeu César, cientista político e membro do Comitê em Defesa da Democracia; Catia Grisa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Manuela D'Ávila, jornalista, escritora e política brasileira; Matheus Gomes, vereador de Porto Alegre (PSOL); Grupo Unamérica; e Bela Gil, culinarista e apresentadora.

O Armazém do Campo Porto Alegre disponibilizará aos gaúchos alimentos da agricultura familiar e da Reforma Agrária Popular. Também terá um espaço cultural, que será aberto ao público após as condições sanitárias da pandemia da Covid 19 na capital estarem controladas. Além de poder contar com a diversidade de produtos agroecológicos e orgânicos, os clientes poderão apreciar de espaços de livraria, café-bar e feira com produtores dos assentamentos da região Metropolitana.

“Nós fazemos parte da rede nacional de comercialização de produtos da Reforma Agrária e da agricultura familiar, que tem por objetivo aproximar o consumidor do produtor, fortalecendo a produção camponesa e os desenvolvimento dos nossos assentamentos”, explica Danieli Cazarotto, integrante do Armazém do Campo Porto Alegre. Além disso, ela ressalta que esse espaço também pretende desenvolver atividades culturais e ser mais um ponto de encontro e resistência na capital gaúcha.

O Armazém do Campo Porto Alegre, que já está com suas portas abertas, convida a população a conhecer o seu espaço na Rua José do Patrocínio, nº 888, na Cidade Baixa. Para acompanhar a Live basta acessar o YouTube da Rede Soberania (https://www.youtube.com/redesoberania) e o facebook do Armazém do Campo Porto Alegre (https://www.facebook.com/armazemdocampo.poa).