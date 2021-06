Inflação de Porto Alegre tem elevação e ultrapassa 1% no fechamento de maio, diz FGV

A inflação de Porto Alegre, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), saltou de 0,74% para 1,09% na quarta semana de maio, revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (2). No geral, o indicador também mostrou acréscimo, variando 0,81%.

Seis dos oito grupos que compõem as despesas do índice de Porto Alegre tiveram alta: Alimentação (0,28% para 0,47%), Habitação (0,98% para 1,51%), Vestuário (0,81% para 0,99%), Transportes (1,08% para 2,24%), Despesas Diversas (0,49% para 0,65%) e Comunicação (0,60% para 0,69%). Dois grupos registraram decréscimo, Saúde e Cuidados Pessoais (1,03% para 0,71%) e Educação, Leitura e Recreação (0,05% para -0,32%).

Entre os itens individuais, gasolina (2,39% para 5,59%), tarifa de eletricidade residencial (3,11% para 5,20%) e gás de botijão (3,77% para 4,45%) se destacaram positivamente.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação da capital gaúcha soma 8,65%. Abaixo, confira os levantamentos de todas as sete capitais contempladas no IPC-S: