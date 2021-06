Eduardo Leite assina projetos para fomentar a economia do Estado

O governador Eduardo Leite (PSDB) sancionou nesta segunda-feira (31) oito projetos de lei e um projeto de lei complementar que integram o pacote de estímulo à economia estadual. As iniciativas, do Executivo, foram aprovados pela Assembleia Legislativa no começo de maio.

Um dos projetos sancionados cria a Política Estadual de Estímulo à Produção e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol (Pró-Etanol/RS). Construído nos últimos quatro anos em parceria do poder público junto ao setor privado, entidades e pesquisadores, o projeto tem como objetivo fomentar a produção de etanol no Estado. Hoje, de acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o Rio Grande do Sul produz menos de 1% do seu consumo de 1,5 bilhão de litros por ano de combustível, e 12 projetos de usinas aguardam para prosseguir a construção.

A lei também cria o Fundopem Express, incentivo sem financiamento destinado a pequenas e médias empresas. Não exige garantias, e tem prazo de fruição para início reduzido para até 80 dias. Serve para investimento em equipamentos com apropriação mensal do abatimento do programa Fundopem Integrar por crédito presumido. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico Edson Brum (MDB), "estamos bastante otimistas porque temos nesse momento, no Fundopem, 70 empresas pedindo, com a carta de intenção, ou para ampliar seu negócio ou construir uma indústria nova". Além disso, entre os projetos aprovados, também está também o aumento do limite autorizado para aplicar em projetos do Pró-Cultura, Pró-Social e Pró-Esporte. De acordo com o governador, os projetos sociais são muito importantes para garantir a inclusão social. Ele citou o Pró-Esporte como exemplo de proteção à população, especialmente para as camadas mais atingidas pela pandemia.

Carlos Villela, com agências

Saiba mais sobre os projetos aprovados