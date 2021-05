Prova de vida do INSS volta a ter prazo, e 12 milhões devem fazer

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomará a exigência da prova de vida a partir desta terça-feira (1º) e beneficiários que não realizarem o procedimento podem ter seus pagamentos bloqueados. A obrigatoriedade do recadastramento anual foi suspensa em março de 2020, no início das medidas de restrição de circulação de pessoas na tentativa de reduzir a velocidade de contágios pelo novo coronavírus.