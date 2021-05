McDonalds abre primeiro restaurante em Alvorada

O município de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ganhará seus primeiro restaurante McDonald’s. A inaguração da unidade, localizada no empreendimento Carnetti Open Mall, na Avenida Getúlio Vargas, 1957, acontece às 11h desta segunda-feira (31).

O restaurante funcionará todos os dias, das 10h às 23h, para atendimento no balcão e no drive-thru, além do serviço de McDelivery. Com essa inauguração, a rede McDonald's passa a contar com 53 unidades no Rio Grande do Sul.

O novo restaurante vai gerar cerca de 60 empregos diretos, sendo 32 deles a primeira oportunidade de trabalho para jovens da região. A unidade ocupa uma área total de mais de 320m², incluindo área construída e estacionamento com capacidade para 20 carros. Além disso, haverá um quiosque para venda de sobremesas da marca.

A operação do restaurante conta com o programa McProtegidos, iniciativa da rede aplicada por todo o Brasil, cujo objetivo é conscientizar sobre a importância de respeitar o distanciamento social, além de reforçar as medidas de higiene, visando um ambiente ainda mais seguro no período da pandemia. A unidade conta com placas de acrílico nos balcões e drive-thru, dispensers de álcool em gel pelo salão, distanciamento nas mesas, adesivos de orientação nas filas, além do uso de equipamentos de segurança pelos funcionários, como máscaras, viseiras e luvas.