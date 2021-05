Com alerta de risco hídrico, Aneel anuncia energia mais cara em junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$ 6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.

A agência citou "condições hidrológicas desfavoráveis" em maio para ativar o patamar mais caro dos sistema de bandeiras tarifárias.

"Junho inicia-se com os principais reservatórios do SIN (Sistema Interligado Nacional) em níveis mais baixos para essa época do ano, o que aponta para um horizonte com reduzida geração hidrelétrica e aumento da produção termelétricas", disse a Aneel, que afirmou que as atuais circunstâncias atuais pressionam os preços.

Folhapress