Braskem lança novos compromissos com macro-objetivos de desenvolvimento sustentável

Metas da Braskem contemplam todas as dimensões do desenvolvimento sustentável Braskem/Divulgação/JC

Sempre com o propósito de melhorar a vida das pessoas e deixar um legado para as futuras gerações, a Braskem assumiu novos compromissos, agora alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. As novas metas da empresa contemplam todas as dimensões do desenvolvimento sustentável e para melhor compreensão são estruturadas em macro-objetivos, que se conectam e buscam realizar o ciclo completo do desenvolvimento sustentável. Cada um dos macro-objetivos contém objetivos específicos e indicadores a serem alcançados.

“ Assumimos compromissos com as pessoas e com o planeta. A eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I’m greenTM, a promoção da inclusão, equidade e diversidade, a neutralização das emissões de carbono até 2030 são exemplos de metas que estamos perseguindo ”, afirma Roberto Simões, presidente da Braskem.

Ao longo dos anos, as unidades da Braskem vêm adotando uma série de iniciativas que vão ao encontro desses compromissos. No Rio Grande do Sul, as unidades situadas no Polo Petroquímico de Triunfo, uma das maiores empresas no estado, mantém um compromisso com o desenvolvimento social e econômico, sobretudo da região de Triunfo e comunidade do entorno, gerando empregos, riqueza e impostos. Em 2019, o Polo Petroquímico de Triunfo, que tem a Braskem como principal representante, foi responsável pela arrecadação de cerca de R$ 1,1 bilhão de ICMS para o Estado.