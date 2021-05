Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em junho

A partir de junho, cerca de 36 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber o benefício. O procedimento que ocorria desde 2012, havia sido suspenso em março de 2020, mas, segundo o órgão, volta a ser obrigatório para evitar fraudes e pagamentos indevidos.

Todos os beneficiários do INSS que recebem o benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, precisarão comparecer a cada 12 meses em sua agência bancária para o desbloqueio do pagamento. De acordo com a Portaria 1.299, a rotina de bloqueio de benefícios por falta de prova de vida seguirá um cronograma (abaixo). "Verifique a competência que poderá ter o bloqueio do seu pagamento e antes o no dia e na hora do saque faça a comprovação do benefício para poder sacar", sugere o diretor de benefícios do Instituto, Alessandro Roosevelt.

"O cronograma está bem tranquilo, distribuídos em vários meses, e não é necessário aglomeração, não precisa ter pressa. Inclusive para o ano que vem, aguarde o próximo cronograma", destaca o gestor lembrando que, para aqueles que têm dificuldades, foram criadas alternativas, a exemplo do Prev Móvel. "De 2017 para cá foram criadas concessões automatizadas, e do ano passado para cá houve alternativas legais para solicitar o benefício sem necessitar ir à agência."

De acordo com as informações do Instituto, o segurado fica sabendo que precisa fazer a prova de vida no próprio banco em que recebe o benefício; pelo aplicativo do Meu INSS; se for selecionado para fazer a biometria facial pelo celular. Para verificar a possibilidade de biometria facial é preciso acessar o Meu gov.br ou Meu INSS, pelo aplicativo ou no site (gov.br/meuinss) ou, pelas agências bancárias que oferecem o serviço. Neste caso, após realizar a prova de vida por biometria facial, o segurado pode consultar o resultado pelo Meu INSS.

Em caso de dúvidas, é possível encontrar informações, tutorial e vídeo que explicam o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo celular no site gov.br/inss/. Também se pode buscar atendimento pela central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Se o beneficiário não foi selecionado para a prova de vida por biometria, precisa fazer o procedimento em uma agência do banco em que recebe o benefício no mês em que realizou a última prova de vida no ano anterior. Por exemplo: quem fez prova de vida em 04/2019 e deveria fazer em 04/2020 e não fez, deverá fazer até 06/2021. O segurado deverá levar um documento de identidade com foto (RG, carteira de motorista ou a carteira de trabalho).

Caso a prova de vida não seja feita, haverá bloqueio, suspensão e cessação do pagamento. Se o pagamento só esteja bloqueado ou o benefício esteja suspenso, o beneficiário deve ir ao banco e realizar a prova de vida. Com isso, o recurso pode ser reativado e os pagamentos liberados. Em casos de cessação do benefício, a pessoa deve pedir a reativação pelo app Meu INSS. No entanto, segundo o diretor de benefícios do Instituto, somente as pessoas com biometria facial registrada junto ao TCE, ou que já passaram pelo recadastramento do titulo de eleitor, ou possuem carteira de motorista digital podem usar o Meu INSS.

Outros grupos devem procurar as instituições bancárias onde possuem contas ou ir presencialmente no banco onde recebem o benefício, ou através de um regulador cadastrado ao INSS. "Alertamos que o INSS nunca pede informações pessoais dos segurados, como números de documentos", destaca a assessoria de imprensa.

Alguns bancos também permitem que a prova de vida seja feita por meio de biometria, nos caixas eletrônicos ou nos seus próprios aplicativos. No caso de beneficiários que não podem ir ao banco por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, as opções (além da biometria facial) são fazer o procedimento por meio de um procurador. Mas, para isso, é preciso que a procuração seja cadastrada no INSS.

A prova de vida por procuração também é uma alternativa para beneficiários que moram no exterior. "É importante que os segurados que não fizeram a prova de vida, realizada uma vez por ano, realizem o procedimento", destaca a assessoria de imprensa do INSS.

"Lembramos ainda que beneficiários convidados a fazer a prova de vida pelo projeto piloto da biometria facial, e que ainda não realizaram o procedimento, devem fazê-lo pelo Meu Gov.br ou Meu INSS ou ainda normalmente em uma agência do banco que recebe do benefício." Roosevelt, explica que somente as pessoas com biometria facial registrada junto ao TCE, ou que já passaram pelo recadastramento do titulo de eleitor, ou possuem carteira de motorista digital podem usar o Meu INSS.

Em caso de dúvidas, o beneficiário pode acessar o site gov.br/inss/, onde há informações, tutorial e vídeo que explicam o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo celular. Além disso, é possível contar com o atendimento pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite.

Cronograma:

Competência Vencimento da comprovação de vida: Competência Retomada da rotina:

Março e Abril/ 2020 Junho de 2021

Maio e Junho/ 2020 Julho 2021

Julho e Agosto/ 2020 Agosto 2021

Setembro e Outubro/ 2020 Setembro 2021

Novembro e Dezembro/ 2020 Outubro 2021

Janeiro e Fevereiro/ 2021 Novembro 2021

Março e Abril/ 2021 Dezembro 2021