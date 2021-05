Bolsas de NY fecham mistas, com dados econômicos, Fed e pacote no radar

As bolsas de Nova York fecham sem direção única, em sessão que contou com a publicação de uma série de indicadores econômicos dos Estados Unidos, negociações sobre o pacote de infraestrutura no país e novas falas de dirigentes do Federal Reserve. O índice Dow Jones avançou 0,41%, em 34.464,64 pontos, o S&P 500 subiu 0,12%, a 4.200,88 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 0,01%, a 13.736,28 pontos.

As bolsas de Nova York abriram em alta, após a divulgação de dados mistos dos EUA, incluindo uma queda maior do que se previa nos pedidos de auxílio-desemprego. Na contramão, as encomendas de bens duráveis recuaram e as vendas de imóveis pendentes cederam. "O mercado de ações tem estado um pouco em um modo de espera", disse o economista-chefe da Allianz, Ludovic Subran.

Segundo ele, investidores buscam entender se de fato a economia americana está em boom e se isso fará o Federal Reserve (Fed) questionar qual caminho seguir. O presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, avaliou nesta quinta que o quadro no mercado de trabalho não é tão preocupante, defendendo começar a discutir a redução do programa de relaxamento quantitativo (QE) "mais cedo do que tarde". Na sexta, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) será divulgado.

Nesta quinta, a Casa Branca viu "vários acréscimos construtivos" na nova contraproposta de investimentos em infraestrutura dos republicanos. As tratativas devem seguir na próxima semana, e há pontos de discordância, como a forma de pagar pelo pacote, com os democratas reforçando o ônus por meio de tributos corporativos. O tema é observado especialmente por empresas ligadas à transição energética, como a Tesla, que subiu 1,89%. Seguindo anúncio da Ford para carros elétricos em 2030, a empresa teve mais um dia de alta, subindo 7,05%. A GM avançou 2,91%. Por outro lado, com o mercado observando potenciais impactos da eleição de ativistas ambientais para o conselho da Exxon, as ações da empresa caíram 0,64%. Já a Chevron recuou 1,07%.

As ações da AMC subiram 35,38%, chegando a disparar mais de 50% na sessão. Investidores especularam nos fóruns do Reddit um possível short squeeze dos papéis no próximo dia 2 de junho, quando está prevista a votação em assembleia de uma possível emissão de ações.

Agência Estado