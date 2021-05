Idosos terão atendimento exclusivo no Sine Municipal do Centro nesta sexta-feira

O Sine Municipal de Porto Alegre, localizado na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, vai prestar atendimento especial aos idosos que buscam uma inserção no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira (28), a unidade do Centro Histórico da Capital terá um guichê somente para pessoas com mais de 60 anos.

A iniciativa é realizada em parceria com a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (Anapps) e visa atrair os idosos para o mercado de trabalho. "Pelo Estatuto do Idoso, todo cidadão brasileiro na idade de 60 anos é considerado idoso. Mas, no mercado, com a qualidade de vida de hoje, quem tem 60 anos ainda tem muita produtividade a oferecer”, relata Adriano Weinmann, diretor do Sine.

A unidade funciona das 8h às 17h.