Confiança da indústria sobe 0,7 ponto em maio, a 104,2 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou alta de 0,7 ponto em maio na comparação com abril, atingindo 104,2 pontos, informou nesta quinta-feira (27) o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). Dessa forma, o indicador recupera a queda do mês anterior e retorna ao patamar de março, na série com ajuste sazonal.