Petróleo fecha perto da estabilidade, com apoio de dólar fraco

O petróleo fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, 25, recuperando-se de baixas no início da sessão. O enfraquecimento do dólar ao longo do dia deu suporte aos contratos no mercado futuro, à medida que investidores ficam à espera de desdobramentos nas conversas pelo acordo nuclear entre Irã e economias desenvolvidas, além de novos dados de estoque da commodity energética nos Estados Unidos.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para julho fechou em leve avanço de 0,03% (US$ 0,02), a US$ 66,07, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o do Brent para o mês seguinte teve alta de 0,18% (US$ 0,12), a US$ 68,49, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos do óleo registraram pouco movimento nesta terça. Mais cedo, havia queda modesta após fortes ganhos nas últimas duas sessões, em movimento que se inverteu diante do enfraquecimento do dólar ante moedas rivais. A desvalorização da moeda americana favorece os contratos de petróleo, já que os tornam mais baratos a investidores que negociam em outras divisas.

Sem novidades nas negociações pela retomada do acordo nuclear de 2015 entre Irã e países desenvolvidos, o mercado dispôs de poucos drivers para se posicionar em relação à commodity energética. A retomada do pacto significaria uma provável expansão da oferta iraniana do óleo em 2021.

O Commerzbank, em relatório, avalia que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da qual o Irã é parte, "parece ter o equilíbrio sob controle, graças aos seus cortes voluntários coordenados e disciplinados na produção".

Com o noticiário do setor esvaziado, investidores mantiveram os preços em patamares elevados, "enquanto a alta temporada para a demanda por petróleo se aproxima e as restrições são suspensas em grande parte da Europa e dos Estados Unidos", segundo afirma a Rystad Energy, em relatório enviado a clientes.

Agora, o mercado fica de olho nos estoques de petróleo nos EUA na última semana, cuja divulgação será feita na quarta-feira pelo Departamento de Energia americano. A prévia do American Petroleum Institute (API) sai no período da tarde. De acordo com levantamento do The Wall Street Journal, é esperado uma queda generalizada nos estoques de petróleo e seus derivados nos EUA.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Agência Estado