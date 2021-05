Fundopem aprova R$ 29 milhões em novos projetos

O Conselho do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) aprovou a concessão de investimentos de R$ 29 milhões para quatro projetos de ampliação de indústrias no Estado. Esses projetos, em quatro municípios do Estado, devem gerar 64 empregos diretos.

Essa rodada de valores é a mais recente em uma série de investimentos anunciados pelo fundo, subordinado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Em 2021, o Fundopem já aprovou R$ 221 milhões em investimentos para 16 projetos de ampliação de indústrias no Rio Grande do Sul, com a geração de 440 empregos diretos.

A Laticínios Friolack, de Chapada, receberá R$ 5,7 milhões para modernizar e expandir a fábrica, além de instalar um novo sistema de tratamento de efluentes - serão gerados 10 novos empregos. De Ijuí, a Lojas Fricke teve autorizados R$ 9,3 milhões para implantar uma unidade industrial para fabricar estruturas de aço utilizadas na construção civil. A Refricomp, de Lajeado, vai utilizar R$ 5,1 milhões para modernizar o processo produtivo. Por fim, a Vinícola Don Guerino, de Alto Feliz, poderá aplicar R$ 9,2 milhões na expansão da empresa para aumentar em 20% sua produção de vinhos, sucos e espumantes.

"Estamos analisando ainda mais de 70 projetos de Fundopem cadastrados na Secretaria", disse o titular da Sedec, Edson Brum. "A previsão é que até o final do ano cheguemos perto de R$ 1 bilhão de novos investimentos no Rio Grande do Sul."