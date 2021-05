Bolsas da Europa fecham mistas com bitcoin no radar, em dia de liquidez reduzida

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira (24) em sessão marcada pela liquidez reduzida, devido aos feriados na Alemanha e na Suíça, que mantiveram os mercados locais fechados. A volatilidade do bitcoin inspirou certa cautela no negócio, apesar do clima positivo em Wall Street.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, fechou em alta de 0,14%, a 445,07 pontos.

"Os investidores voltaram cautelosamente para suas mesas de operações com a incerteza reinando após a repressão da China aos mercados de commodities e criptomoedas, o que gerou um aumento significativo na volatilidade", explicou o analista Pierre Veyret, da corretora ActivTrades.

Em Londres, índice FSE 100 avançou 0,48%, a 7.051,59 pontos. Na contramão, a ação da Ryanair caiu 1,13%, um dia após um voo da companhia ter sido desviado no espaço aéreo de Belarus para a prisão do jornalista Raman Pratasevich, opositor do presidente Alexander Lukashenko

Em relatório anual enviado ao Parlamento, divulgado nesta segunda-feira, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, prevê prevê que a economia britânica seguirá se recuperando de forma acentuada ao longo do ano, mas que o crescimento deve desacelerar a partir de 2022.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 subiu 0,35%, a 6.408,49 pontos, na máxima do dia, mas o FTSE MIB, de Milão, perdeu 0,34%, a 24.891,24 pontos.

Nas praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, cedeu 0,95%, a 5.221,72 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, ganhou 0,02%, a 9.205,50 pontos.





Agência Estado