Reabertos na última semana, cinemas de Porto Alegre ainda não voltaram a atrair público

sete cinemas de Porto Alegre reabertos Osa partir da decisão do prefeito Sebastião Melo de que os locais podem voltar a funcionar ainda não conseguiram convencer de que estão prontos para receber o público. "Há muita desinformação e os protocolos mudam a todo momento. Tem gente que nem sabe que os cinemas estão funcionando", lamenta o presidente do Sindicato dos Exibidores Cinematográficos do Rio Grande do Sul, Hormar Castello Júnior.

Provar à população de que o local pode ser um destino interessante para as famílias em busca de lazer - sem o risco de aglomeração ou de ter que conviver com pessoas sem máscara - é o principal desafio dos exibidores. Mas Castello Júnior garante que os cinemas estão comprometidos com os protocolos de prevenção ao novo coronavírus.

As medidas vão desde a compra do ingresso, que pode ser feita pela internet, até a saída, de forma ordenada de acordo com as fileiras. Dentro das salas, o uso de máscara é obrigatório e a lotação não pode ultrapassar 50% da capacidade máxima, com bloqueio de assentos para evitar aproximação. Na prática, o número de espectadores não tem chegado nem perto do limite, comenta o representante dos empresários do setor.

"Tudo é feito para diminuir o contato entre indivíduos, evitar a aglomeração e tornar as salas ambientes livres de Covid-19. Os ar-condicionados, por exemplo, são limpos constantemente e as salas são arejadas após cada sessão", descreveu o também empresário do setor.

As salas porto-alegrenses apostam na exibição de filmes badalados para cativar os espectadores. Na programação estão os vencedores do Oscar Nomadland (Melhor Filme) e Druk (Melhor Filme Estrangeiro).

quando as salas retomaram a operação mesmo que com um público tímido decreto estadual determinou novamente o fechamento "Em outubro do ano passado, quando pudemos reabrir por algumas semanas, essa foi uma dificuldade. Os filmes não eram lançamentos", lembra Castello Junior. Os cinemas ficaram fechados de fim de março à segunda quinzena de outubro,. No começo de dezembro,, que atingiu também teatros e outros segmentos de eventos, devido ao recrudescimento de caso de Covid-19.

segmento ganhou sinal verde para voltar a funcionar Em janeiro deste ano, oem Porto Alegre. Pouco tempo depois, com o agravamento da pandemia no Estado, o setor voltou a ter de fechar as portas.

À venda desde abril No Guion Center Cinemas, na Rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, cada sessão tem atraído em torno de oito pessoas apenas., o local funciona com operação reduzida (sem o café) e tenta aproveitar a reabertura das salas para, quem sabe, ganhar sequência.

O local voltou a funcionar no dia 15 de maio e, segundo o administrador do Guion Center Cinemas, Carlos Schmidt, ainda não é possível ver um sinal claro de recuperação. Mesmo assim, voltar a funcionar já é um avanço. "Estamos avaliando a situação. Em junho completamos 26 anos e vamos definir se temos como continuar a operação ou não", informa.

A loja associada ao cinema está aberta em dias úteis, das 13h às 19h, vendendo discos, livros e cartazes de filmes exibidos anteriormente no espaço. A galeria Guion Arte, que também funciona no Centro Comercial Olaria (Lima e Silva, 776), está atendendo interessados em adquirir obras de arte. Agora, as três salas de cinema, fechadas desde fevereiro, também voltaram a receber os espectadores de segunda a segunda.