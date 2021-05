Porto Alegre atualiza inventário imobiliário pela primeira vez na história

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Pela primeira vez na história, Porto Alegre terá seus imóveis inventariados. Nesta segunda-feira (24), o prefeito Sebastião Melo e o secretário Municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, realizam ato de assinatura do contrato com a Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos, às 12h, no Paço Municipal. O evento terá a participação virtual de representantes da empresa.

A iniciativa inédita irá atualizar a base cadastral do patrimônio imobiliário das Administrações Direta e Indireta, dando início ao projeto Modernização da Gestão Patrimonial do Município, que abrange bens móveis, imóveis e frota de Porto Alegre. “É um fato histórico e pioneiro, pois, finalmente, teremos a noção real dos próprios municipais, catalogados por uma empresa especializada no tema. É uma forma de gerar economia aos cofres públicos e de dar a destinação correta aos imóveis da prefeitura, otimizando e modernizando a gestão”, afirma o secretário.

A administração possui cerca de 25 mil documentos imobiliários (matrículas, certidões, escrituras, etc.). Desses, 11 mil são registros imobiliários, dos quais oito mil referem-se a leitos e alargamentos viários. Na contratação serão englobados os 3.736 registros relativos aos lotes legais (imóveis dominiais, escolas, equipamentos comunitários, de saúde, esportivos, culturais, etc).