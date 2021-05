Petróleo fecha em alta, com clima potencialmente afetando produção

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (21) em sessão na qual o mercado observou potenciais distúrbios na produção no Golfo do México por conta eventos climáticos. Na semana, entretanto, a commodity acumulou queda próxima a 4%, com as tratativas em torno do acordo nuclear com o Irã pressionando os preços diante da possibilidade de suspenso de sanções que poderiam ampliar a oferta da commodity.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para julho fechou com alta diária de 2,65% (US$ 1,64), e queda semanal de 2,93%, a US$ 63,58, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para julho avançou 2,04% hoje (US$ 1,33) e recuou 3,30% na semana, a US$ 66,44 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os preços encontraram apoio nesta sessão em uma possível tempestade no Golfo do México. Na visão de Phil Flynn, analista de mercado sênior do The Price Futures Group. "Um distúrbio tropical é um lembrete de que a temporada de furacões no Atlântico está chegando e parece que deve começar cedo". Na próxima semana, os investidores devem "se concentrar no negócio com o Irã, mas também ter uma noção da demanda esperada para o feriado do Memorial Day - o início não oficial da temporada de verão", projeta o analista.

A Capital Economics destaca a relevância das tratativas por um acerto nuclear nos preços em uma semana na qual outras commodities apresentaram quedas. Nos próximos dias, a questão deve seguir sedo observada, com conversas devendo ser retomadas na terça-feira. Os indícios desta semana são de um acerto que "abriria caminho para a suspensão das sanções ao Irã", avalia a consultoria. "Dependendo do cronograma, a perspectiva de maior produção e exportação do Irã pode nos levar a revisar para baixo nossas projeções para o preço do petróleo", conclui.

O número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos avançou 4 na última semana, a 356, informou a Baker Hughes, companhia que presta serviços no setor.

Agência Estado