Bolsas da Ásia fecham mistas, após recuperação em NY interromper 3 dias de perdas

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (21) após uma recuperação em Wall Street na quinta-feira que interrompeu uma sequência de três pregões negativos. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,78% em Tóquio nesta sexta, a 28.317,83 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e eletrônicos, enquanto o Hang Seng apresentou ganho marginal de 0,03% em Hong Kong, a 28.458,44 pontos, e o Taiex avançou 1,62% em Taiwan, a 16.302,06 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho, com perdas lideradas pelo setor financeiro. O Xangai Composto caiu 0,58%, a 3.486,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,45%, a 2.319,79 pontos. Já na Coreia do Sul, ações financeiras e de varejistas pesaram no Kospi, que teve baixa de 0,19%, a 3.156,42 pontos.

O comportamento misto na Ásia veio as bolsas de Nova York encerrarem o pregão de quinta-feira em alta, numa correção técnica que se seguiu a três dias consecutivos de desvalorização. Nesta semana, os mercados financeiros globais voltaram a ser pressionados por temores de que a tendência de forte alta da inflação leve o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e outros grandes BCs a começar a reverter, mais cedo que se previa, as agressivas medidas de estímulo monetário que vêm implementando desde o ano passado em reação à pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, o Fed sinalizou que pode começar a discutir o assunto em suas próximas reuniões. Na Oceania, a bolsa australiana terminou o dia em alta modesta, com ajuda de papéis de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,15% em Sydney, a 7.030,30 pontos.

Agência Estado