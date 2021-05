Entidades veem com otimismo novos protocolos em Porto Alegre

Desde a quarta-feira passada (19), a prefeitura de Porto Alegre adotou novas medidas para o funcionamento das atividades econômicas da capital. Os protocolos, baseados no Sistema 3As - Aviso, Alerta e Ação - do Governo do Estado, são vistos com grande expectativa e otimismo por entidades que representam setores como comércio, bares e restaurantes.

O novo decreto define que deve haver respeito de fluxos de entrada e saída de pessoas de comércios para evitar aglomerações. Estabelecimentos em ambientes abertos poderão ter uma pessoa para cada dois metros quadrados de área útil. Já em ambientes fechados, será permitida a presença de uma pessoa para cada quatro metros quadrados.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, afirma que as flexibilizações são positivas e resultam de reuniões entre a prefeitura, representantes da área da saúde e entidades empresariais. "O decreto atende totalmente a expectativa e é consequência de uma construção conjunta", ressalta.

Para Piva, os novos protocolos representam o compartilhamento da responsabilidade pelos cuidados nas atividades econômicas. Focando nisso, a CDL POA lançou a campanha "Compromisso do varejo. Compromisso de todos", que tem o objetivo de lembrar a importância das medidas de segurança para cuidar da saúde e manter as atividades econômicas em pleno funcionamento.

Em relação aos bares, restaurantes, lanchonetes e similares, o decreto proíbe a permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos ou bebidas e exige ocupação máxima de 60% das mesas ou similares. A operação de sistema de buffet pode ocorrer desde que com instalação de protetor salivar, com higienização prévia das mãos por funcionário e clientes e com distanciamento e uso de máscara.

O presidente da CDL POA destaca que os novos protocolos não trazem restrição de horário para bares e restaurantes e que, na visão dele, isso é muito importante porque, quanto maior o tempo de funcionamento, menor serão as aglomerações, já que o movimento acaba sendo diluído.

A Associação de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel RS) manifestou otimismo com as novas regras nos estabelecimentos de Porto Alegre e ressalta que a expectativa é alta para o setor de Alimentação Fora do Lar. Para a associação, a liberação dos buffets de autosserviço é uma vitória importante que atende uma demanda dos consumidores.

Regras representam um avanço contra inseguranças contínuas