Novo Pronampe aguarda sanção do presidente Bolsonaro

Empreendedores não tiram o olho de Brasília à espera do sinal verde para acessar a nova versão do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro para que o programa, que socorreu negócios esmagados pela crise sanitária em 2020, transforme-se em ação permanente, o que é previsto no Projeto de Lei (PL) 4.139/2020.

O Senado fez a segunda e última votação do PL , após alterações sofridas na Câmara dos Deputados, no dia 11 deste mês, portanto há quase 10 dias. O PL foi passado à Presidência logo depois.

Bolsonaro tem 15 dias para sancionar e até vetar, parte ou todo o projeto. Caso o presidente não se manifeste, a matéria é considerada tacitamente sancionada e pode ser promulgada pelo Executivo ou pelo presidente do Senado.

O Jornal do Comércio enviou e-mail na segunda-feira (17) à Assessoria de Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) questionando sobre a perspectiva de sanção. O Ministério da Economia indicou que a fonte seria a comunicação da Presidência, pois ainda dependia da sanção.

"Está em análise", foi a resposta, nesta quinta-feira (20).

A previsão é de R$ 5 bilhões para lastrear as operações, o que é apontado como insuficiente pelos setores beneficiados e pleo Legislativo.

O JC vem recebendo perguntas de leitores sobre a liberação do financiamento do Pronampe. Empresas alcançadas pela iniciativa contam com a linha para poder retomar ou sustentar negócios, que tentam se reerguer ou ainda sofrem com impactos das restrições. A pandemia também se mantém grave. No Rio Grande do Sul, alertas do sistema de combate à crise mostram recrudescimento da contaminação e de internações.

A demora na oferta do financiamento mais barato frente ao mercado, até porque tem o fundo garantidor, é semelhante ao que ocorreu com o Programa Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda, que prevê o pagamento do benefício emergencial , nos casos de suspensão de contratos ou redução de jornada para trabalhadores com carteira assinada, também como política para reduzir os impactos da crise no mercado de trabalho. O benefício só foi reativado em 28 de abril, depois de quase quatro meses do término da ação em 2020.

ORio Grande do Sul ficou em terceiro lugar em volume de crédito repassado, somando 65.884 operações e R$ 3,7 bilhões. O Brasil somou 516.863 pedidos aprovados e R$ 37,5 bilhões. Os dados são do relatório do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que é gerido pelo Banco do Brasil e faz a cobertura das contratações, com aporte de recursos do Tesouro Nacional.

Além de virar permanente, a programa terá novidades, caso não sofra mudanças na sanção. O texto aprovado autoriza a prorrogação das parcelas vencidas e a vencer dos empréstimos concedidos até 31 de dezembro de 2020. A prorrogação é por até um ano. O parcelamento também pode ser estendido pelo mesmo período.

A reedição do programa vem com nova regra de correção e juros. A taxa máximaque era Selic mais 1,25% ao ano passa a ser Selic mais até 6% ao ano, oou seja, o custo aumentou consideravelmente. A correção incide em operações contratadas a partir de 1º de janeiro de 2021. Caberá à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), da pasta da Economia, definir a taxa e o novo período de funcionamento do programa.

Outro detalhe é que o limite individual de contratação, até 30% da receita bruta anual, usará como parâmetro o maior faturamento em 2019 e 2020.

Uma medida que não era prevista em 2020 é a portabilidade do empréstimo. O tomador poderá mudar de banco se a condição for mais vantajosa. Mesmo na migração, o banco para onde for transferida a operação deve seguir as regras do programa para acesso á garantia do FGO, que cobre as parcelas que o empreendedor não conseguir saldar.